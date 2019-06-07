«Заигрался» – эксперт о «тройке», которую Орешкин поставил экономике РФ

Москва, , 12:27 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Орешкин зарабатывает себе политические очки, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он рассказал 7 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Орешкин оценил российскую экономику на «тройку» по десятибалльной шкале.

«Орешкин прекрасно понимал, когда шёл на государственную службу сначала в Минфин, а потом в Министерство экономического развития, что выносить сор из избы, критиковать проводимую социально-экономическую политику и Медведева — это недопустимое дело, — отметил Жуковский. — Можно говорить про проблемы и трудности, санкции, но жёстко говорить о том, что экономика дышит на ладан, запрещено. Поэтому здесь Орешкин, что называется, заигрался и начал подставлять своего работодателя».

Причин такому странному поведению, по мнению Жуковского, может быть две.

«Либо министр уже не в себе, а его многочисленные выступления, кстати, показывают, что он не вполне понимает то, что происходит в стране, либо он в преддверии транзита власти пытается показать себя активным, бурным, деятельным, либеральным и не соглашающимся с тем, что происходит, и тем самым зарабатывает себе политические очки», — предположил экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, выступая на панельной сессии «Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ответ на предложение модератора оценить по десятибалльной шкале ту сферу, в которой он трудится, министр экономического развития РФ Максим Орешкин поставил экономике России «тройку».

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