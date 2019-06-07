Полтриллиона рублей инвестиций привлекла Тульская область за четыре года

Тула, , 12:16 — REGNUM Шестое место заняла Тульская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, об этом стало известно 7 июня на сессии «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации» в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. В сессии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) традиционно представляются на форуме с 2014 года. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что отличительной особенностью рейтинга этого года стала высокая конкуренция, требующая значительного улучшения показателей для сохранения позиции внутри первой десятки регионов.

Тульской области удалось значительно улучшить позиции по направлению прямой связи с инвесторами.

«Каждое инвестиционное соглашение содержит дорожную карту. Мониторинг и взаимодействие с инвестором в еженедельном формате осуществляет закрепленный проектный менеджер из Корпорации развития. Ведем это в CRM-системе. Инвестор, приходящий в Тульскую область, становится жителем региона, а его проблемы и продвижение — нашими общими задачами. Это командная работа, в которую мы полностью включены», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Он отметил, что главная оценка работы, которая ведется властями региона, его инвестиционной привлекательности, — доверие бизнеса.

«А за этим доверием идут новые инвестиционные проекты», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил: только за последние четыре года объем инвестиций по заключенным соглашениям составил почти полтриллиона рублей.