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В Excel появилось отслеживание котировок акций и валют в реальном времени

Экономика

Microsoft заключила соглашение с биржей Nasdaq Stock Market и компанией Refinitiv

Вашингтон, 7 июня 2019, 12:14 — REGNUM  Microsoft добавила в электронные таблицы Excel офисного веб-пакета Office 365 функцию встраивания в формулы данных о котировках валют и акций в реальном времени. Об этом 6 июня сообщил портал Yahoo News.

Это стало возможным благодаря тому, что компания заключила соглашение с биржей Nasdaq Stock Market и компанией Refinitiv, которая является одним из крупнейших поставщиков данных о состоянии финансовых рынков. Теперь пользователи Office 365 могут в реальном времени получать соответствующую информацию.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft включила в список валют Excel криптовалюту Bitcoin. Благодаря этому пользователи получили доступ к функции автоматического расчета её курса.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft включила криптовалюту Bitcoin в список Excel

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