В Прикамье производство человекоподобных роботов поставят на поток

Пермь, , 12:17 — REGNUM Пермский край привлек инвестиции в 200 млн рублей для производства человекоподобных роботов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, ВЭБ. РФ, РЭЦ, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов.

За счет инвестиций в размере 200 млн рублей компания «Промобот» планирует развивать свой экспортный потенциал. Первый транш поступит в регион уже в июне.

Председатель Совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков отметил, что соглашение заключается одновременно между бизнесом, институтами развития и властью:

«При этом локация Promobot остаётся внутри Пермского края. По большему счету, мы создаем полноценный робототехнический кластер вокруг компании здесь, в Перми. Например, некоторые государственные ведомства начинают перевозить свои департаменты, которые занимаются робототехникой, из других регионов в Пермь, локализуясь рядом с Promobot».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретную разработку человекоподобного робота-компаньона в начале апреля представили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В середине апреля робот Алекс побывал на форуме Skolkovo Robotics 2019.

Автономные сервисные роботы распознают речь и лица, общаются с людьми, выстраивают целевое взаимодействие, способны встраиваться в бизнес-процессы компании, интегрироваться с внешними системами и гаджетами.

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