Глава Адыгеи: главная цель — достижение целевых показателей по нацпроектам

Майкоп, , 12:06 — REGNUM Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным проектам президента РФ — главная цель, об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 7 июня, Кумпилов принял участие в заседании комиссии по вопросам реализации национальных проектов, которое состоялось в рамках работы XXIII Петербургского международного экономического форума. Провел заседание по теме «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как отмечалось, выполнение 12 национальных проектов, которые стартовали по инициативе президента РФ, является стратегической задачей для всех органов власти. В ходе заседания рассмотрены основные инструментарии достижения целевых показателей, которые позволят регионам выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также обсуждались вопросы финансирования региональных программ, предоставления межбюджетных трансфертов, компенсации выпадающих доходов по движимому имуществу. Отдельное внимание уделено поддержке регионов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

«Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным проектам президента РФ — главная наша цель. Необходимо в полной мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования. Эта деятельность должна принести ощутимый для людей результат, повысить уровень жизни в республике», — отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе «Электронный бюджет» и будут утверждены в ближайшее время. В 2019 году на их реализацию будет направлено почти 3,5 млрд рублей.