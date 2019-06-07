Международные резервы Южной Кореи сократились на $2 миллиарда

Сеул, , 13:16 — REGNUM В мае 2019 года международные резервы Южной Кореи сократились на 0,5%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Банка Кореи.

На конец мая объём резервов составил 402 миллиарда долларов, что на 2 миллиарда меньше, чем в апреле. При этом, в апреле резервы сократились на 1,2 миллиарда — то есть негативная тенденция усиливается. Южнокорейский центробанк видит причину в укреплении доллара относительно других мировых валют — реальный же объём, если считать в национальной валюте, не сократился.

Южная Корея занимает девятое место в мире по объёму резервов. На первом месте находится Китай с 3,095 триллионами долларов, на втором — Япония с 1,293 триллионами, затем следуют: Швейцария (800 млрд), Саудовская Аравия (504 млрд) и Россия (492 млрд).