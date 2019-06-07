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Удобрения «Еврохима» пойдут на экспорт через Ленобласть вместо Прибалтики

Экономика

Прибалтийские порты останутся не у дел

Удобрения «Еврохима» пойдут на экспорт через Ленобласть вместо Прибалтики
Иллюстрация: «Еврохим»
Завод «Еврохима» в Кингисеппе

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 12:07 — REGNUM  Все сухие удобрения компании «Еврохим», производящиеся в России, вскоре будут экспортироваться через Ленинградскую область, а не через зарубежные порты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу вам сообщить, что «Еврохим» строит ускоренными темпами новый терминал в порту Усть-Луга, в результате в ближайшее самое время все сухие удобрения, которые производит «Еврохим» по всей стране, будут отправляться на экспорт не через прибалтийские порты, а через российский порт Усть-Луга», — заявил Иванов.

Он подчеркнул, что это будет иметь большое значение для отечественной портовой и транспортной инфраструктуры.

Напомним, 7 июня в рамках ПМЭФ-2019 запустили завод «Еврохима» по производству аммиака в Кингисеппе.

Читайте ранее в этом сюжете: На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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