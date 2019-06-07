Samsung продал тысячи телевизоров с разрешением 8К за семь месяцев

Сеул, , 13:43 — REGNUM Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics за семь месяцев после презентации новой модели телевизора с разрешением 8К продал свыше 8 тысяч устройств. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные компании.

Подобный объём продаж составляет лишь 1% от всего количества телевизоров, реализованных в Южной Корее за тот же период. Однако спрос на телевизоры с большой диагональю и высоким разрешением продолжает расти, отметили в компании. 70% проданных телевизоров составили модели с диагональю 75 и 82 дюйма. Также растёт и объём контента для подобных телевизоров. Ранее эксперты связывали невысокий спрос на 8К телевизоры именно с нехваткой контента и высокой ценой подобных устройств. Стоимость 8К телевизора от Samsung начинается от 10 000 долларов.

В этом году на рынок 8К телевизоров выйдут конкуренты Samsung — южнокорейский производитель LG и японская корпорация Sony.