Правительство Индии осуществит рекапитализацию госбанков на $5,8 млрд

, , 13:21 — REGNUM Правительство Индии планирует осуществить рекапитализацию государственных банков на сумму в 400 млрд. рупий (5,8 млрд. долларов), что позволит увеличить уровень кредитования в стране. Ожидается, что данные меры будут осуществлены в 2019—2020 ф.г.

«Эти деньги будет использованы для стимулирования роста кредитования и помощи слабым банкам в поддержании нормы регулирования», — заявил официальный представитель правительства Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время пять банков осуществляют свою деятельность в рамках «программы Резервного банка Индии по исправлению положения», которая вводит некоторые ограничения на их кредитные операции.

Напомним, что в 2018−19 ф. г. правительство Индии направило 23,1 млрд. долларов для поддержки малых банков государственного сектора и повышения их конкурентоспособности.