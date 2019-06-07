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Правительство Индии осуществит рекапитализацию госбанков на $5,8 млрд

Правительство Индии планирует «влить» 400 млрд. рупий в государственный банковский сектор с целью повышения уровня кредитования

, 7 июня 2019, 13:21 — REGNUM  Правительство Индии планирует осуществить рекапитализацию государственных банков на сумму в 400 млрд. рупий (5,8 млрд. долларов), что позволит увеличить уровень кредитования в стране. Ожидается, что данные меры будут осуществлены в 2019—2020 ф.г.

«Эти деньги будет использованы для стимулирования роста кредитования и помощи слабым банкам в поддержании нормы регулирования», — заявил официальный представитель правительства Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время пять банков осуществляют свою деятельность в рамках «программы Резервного банка Индии по исправлению положения», которая вводит некоторые ограничения на их кредитные операции.

Напомним, что в 2018−19 ф. г. правительство Индии направило 23,1 млрд. долларов для поддержки малых банков государственного сектора и повышения их конкурентоспособности.

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Зарубежная хроника
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