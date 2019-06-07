Банковское мошенничество в Индии в 2018/19 ф. г. побило все рекорды

Нью-Дели, , 12:48 — REGNUM Резервный банк Индии сообщил, что за 2018/19 ф. г. в стране было зафиксировано более 6800 случаев банковского мошенничества на общую сумму 715 млрд рупий (10,3 млрд долларов). По сообщению представителей банка, данная сумма является рекордной за всю историю Индии.

В 2017/18 ф. г. было зафиксировано 5916 случаев банковского мошенничества на сумму 411 млрд рупий (примерно 5,93 млрд долларов). Таким образом, уровень банковского мошенничества вырос на 73% по сравнению с прошлым годом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в связи с этим проводятся официальные расследования по крупнейшим делам о банковском мошенничестве. В ходе расследований уже были названы имена 15 высокопоставленных сотрудников банков, которые, предположительно, замешаны в финансовых преступлениях.

Стоит также отметить, что с 2008 года в общей сложности было зафиксировано 53 334 случая банковских преступлений на общую сумму 29,6 млрд долларов.