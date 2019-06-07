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Турция планирует довести экспорт томатов до 1 млрд долларов

Экономика

В 2018 году доходы Турции от экспорта томатов и производных продуктов составили 603,7 млн долларов

Анкара, 7 июня 2019, 13:18 — REGNUM  Глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак напомнил, что по итогам 2018 года доходы от турецкого экспорта томатов и производных продуктов составили 603,7 миллионов долларов и заявил, что турецкие производители томатов и производных продуктов планируют в 2019 году экспортировать продукцию на сумму в 1 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, главным импортером турецких томатов в прошлом году стала Румыния. В 2018 году в эту страну было экспортировано томатов и производных продуктов на сумму 43,7 млн долларов. Вторым крупнейшим импортером томатов стала Россия — 30,6 млн долларов, далее следует Украина — 25,6 млн долларов. Хайреттин Учак констатировал, что, благодаря развитию тепличной индустрии, производство и экспорт томатов в Турции осуществляются круглый год. Он добавил, что, наряду со свежими томатами растет спрос на производные продукты: томатную пасту, сушеные томаты, замороженные томаты, кетчуп, томатные соусы и соки.

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Зарубежная хроника
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