С прицелом на экспорт: в Зауралье построят завод по производству СПГ

Курган, , 11:52 — REGNUM В Курганской области появится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков подписал на полях Петербургского экономического форума соглашение с компанией «Группа ОЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Реализация проекта строительства завода по производству СПГ, который будет поставляться в регионы России, Казахстан и Китай, намечен на 2020 год. На предприятии намечена переработка газа мощностью 45 тыс. тонн в год.

«Мы в течение года-полутора максимум получим небольшое, но крепкое новое производство в Курганской области. Там несколько десятков рабочих мест, порядка миллиарда рублей капитальных инвестиций, но пока это только начало работы», — заявил Вадим Шумков.

Председатель совета директоров «Группа О3» Константин Колесников отметил, что компания также планирует реализовать социальные проекты на территории региона: оказывать поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с тяжелыми заболеваниями.