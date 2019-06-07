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С прицелом на экспорт: в Зауралье построят завод по производству СПГ

Экономика

Намечена переработка газа мощностью 45 тыс. тонн в год

Курган, 7 июня 2019, 11:52 — REGNUM  В Курганской области появится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков подписал на полях Петербургского экономического форума соглашение с компанией «Группа ОЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Реализация проекта строительства завода по производству СПГ, который будет поставляться в регионы России, Казахстан и Китай, намечен на 2020 год. На предприятии намечена переработка газа мощностью 45 тыс. тонн в год.

«Мы в течение года-полутора максимум получим небольшое, но крепкое новое производство в Курганской области. Там несколько десятков рабочих мест, порядка миллиарда рублей капитальных инвестиций, но пока это только начало работы», — заявил Вадим Шумков.

Председатель совета директоров «Группа О3» Константин Колесников отметил, что компания также планирует реализовать социальные проекты на территории региона: оказывать поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с тяжелыми заболеваниями.

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Сжиженный газ — СПГ
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