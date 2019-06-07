В Киргизии экспортеров сельхозпродукции освободили от четырех налогов

Бишкек, , 11:47 — REGNUM Правительство Киргизии освободило от уплаты налога на добавленную стоимость, налога с продаж, налога на прибыль и налога на имущество предпринимателей, вывозящих за рубеж сельскохозяйственные товары. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики.

По словам заместителя министра экономики Дастана Кадырова, такие послабления могут получить бизнесмены, чья деятельность направлена на реализацию отечественной сельхозпродукцию и продуктов ее переработки, а также иметь в собственности или арендовать земельные участки с расположенными на них производственными, складскими и иными зданиями, предназначенными для сортировки, калибровки, хранения, маркировки, упаковки, транспортировки и переработки сельхозтоваров.

ИА REGNUM напоминает, что за 2018 год сельскохозяйственная отрасль Киргизии произвела продукции на сумму 204 млрд сомов (свыше 190,4 млрд рублей по текущему курсу), что больше показателя 2017 года на 2,7%.

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