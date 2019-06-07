Пятница, 7 Июня 2019 года
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Компания Korea East-West Power построит солнечную электростанцию в Чили

Экономика

Церемония начала строительства электростанции состоялась в конференц-центре Santiago Business & Conference Center

Сантьяго, 7 июня 2019, 11:45 — REGNUM  В Чили прошла церемония начала строительства солнечной электростанции Ринконада (Rinconada). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea East-West Power.

По их словам, церемония начала строительства прошла 6 мая в конференц-центре Santiago Business & Conference Center, расположенного в Сантьяго.

Известно, что на церемонии открытия присутствовали 30 человек, включая главу Korea East-West Power, представителей Daelim Energy, посла Южной Кореи в Чили, представителей Корейского агентства содействия и инвестициям.

Напомним, что несколько южнокорейских компаний, таких как Korea East-West Power, Daelim Energy и Mirae Asset Daewoo занимаются строительством солнечной электростанции мощностью 125 МВт. Общая стоимость проекта составляет $178 млн.

Известно, что в будущем Korea East-West Power планирует расширить свой бизнес по производству солнечной энергии на чилийском рынке, а также на рынках Центральной и Южной Америки.

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Энергетика
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