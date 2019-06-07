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В 2019 финансовом году экспорт Пакистана вырос на 7%

Экономика

Рост экспорта позволил сократить дефицит торгового баланса

Исламабад, 7 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Советник премьер-министра Пакистана по торговле и текстилю Абдул Разак Дауд заявил, что в новом 2019 финансовом году экспорт страны вырос на 7%.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, советник премьера отметил, что рост экспорта позволил сократить дефицит торгового баланса, а также дефицит платежного баланса, угрожающий подорвать экономику страны. По мнению Абдул Разака Дауда, экономическая ситуация начала выправляться — об этом свидетельствуют торговые показатели.

Абдул Разак Дауд также выделил товары, экспорт которых продемонстрировал самый впечатляющий прирост. Так, экспорт предметов одежды вырос на 29%, риса — на 21%, а обуви — на 26%. Поддержка экспортоориентированных отраслей, по мнению советника, принесла неплохие плоды.

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Зарубежная хроника
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