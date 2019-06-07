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Смоленская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКом»

Экономика

Компания намерена развивать в регионе телекоммуникационные системы

Смоленская область договорилась о сотрудничестве с «ВымпелКом»
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Смоленской области
Подписание соглашения

Смоленск, 7 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве при реализации инновационных проектов по созданию и развитию новых информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов в сфере связи подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между администрацией Смоленской области и компанией «ВымпелКом», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 7 июня. Документ подписали губернатор Алексей Островский и директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпел-Коммуникации» Александр Шведов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в работе по развитию цифровой экономики в регионе, проведение совместных мероприятий, нацеленных на разработку и реализацию инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности. Ожидается, что такое взаимодействие повысит доступность для жителей региона различных государственных и муниципальных электронных услуг и сервисов и, в целом, увеличит конкурентоспособность Смоленской области на телекоммуникационном рынке.

Александр Шведов отметил, что соглашение направлено, в том числе, и на увеличение турпотока, а также улучшение социально-экономических условий для смолян.

«ВымпелКом» — российская телекоммуникационная компания, которая оказывает услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, а также междугородной и международной телефонной связи. Входит в число крупнейших мировых операторов связи.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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