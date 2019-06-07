О Соглашении Оренбуржья с ВТБ: «даст импульс развитию предпринимательства»

Оренбург, , 11:14 — REGNUM Оренбургская область и ВТБ сегодня, 7 июня, заключили Соглашение о сотрудничестве в социальной и экономической сферах. Документ завизировали врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и заместитель президента — председателя правления банка ВТБ — Денис Бортников. Событие состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбуржья.

«Без сотрудничества с ведущими российскими кредитно-финансовыми структурами перезагрузка промышленного комплекса региона, развитие предпринимательской инициативы невозможны. Я неоднократно подчеркивал, что в области непростая ситуация в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве. Проблем много, и надо их решать. Мы обсудили вопросы взаимодействия и подписали соглашение, в том числе о поддержке малого и среднего бизнеса. Его развитие является одним из ключевых направлений в деле укрепления экономики региона. В рамках реализации национальных проектов за пять лет мы планируем увеличить количество предпринимателей на 64 тысячи человек. Рассчитываю, что новое соглашение даст импульс развитию предпринимательства в Оренбургской области», — подчеркнул Денис Паслер.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики, в частности, в сферах внедрения современных банковских технологий, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, кредитования в рамках региональных и государственных программ поддержки бизнеса.

Добавим, ВТБ в Оренбургской области обслуживает более 6 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе по данному направлению за январь — апрель 2019 года увеличился на 11% и превысил 9 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах клиентов сегмента малого и среднего бизнеса на 1 мая составил 8,7 млрд рублей. На рынке кредитования малого и среднего предпринимательства Оренбуржья банк занимает долю 11,4%, привлеченных средств — 23,4%.