Уникальное преимущество России

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В рамках сессии «Ответственное развитие vs. устойчивое истребление: природа и технологии» предметом дискуссии стало противоречие в которое приходят интересы современного и будущего населения планеты. Технологическое развитие сегодняшнего дня, связанный с ним рост потребления ресурсов, рост воздействия на окружающую среду, уменьшение площади природных лесов и уменьшение площади сельскохозяйственных земель — все это ставит под вопрос благополучие будущих поколений. Есть ли силы и ответственность у современных государств и сегодняшнего общества изменить губительную тенденцию к быстрому исчерпанию ресурсов? Готовы ли мы дать шанс на благополучие будущим поколениям?

Тон дискуссии задала Ирина Бокова, член совета директоров «ФосАгро», и не просто независимый директор, а председатель комитета по устойчивому развитию. Для госпожи Боковой поднятые вопросы хорошо знакомы, более того, в течение 8 лет она возглавляла ЮНЕСКО, организацию которая стала рупором принципов устойчивого развития и ответственности за будущее нашей цивилизации. Ирина Бокова подчеркнула, что достижение целей устойчивого развития обозначенных ООН требует целенаправленных усилий государств, общества и бизнеса. Ирина Бокова привела деятельность компании «ФосАгро» как пример ответственного отношения перед будущим. Компания производит экологически чистые удобрения, придерживается бережного и рационального использования природных ресурсов, реализует международные проекты в области защиты почв. Ярким примером общественной деятельности «ФосАгро» стал совместный проект с ЮНЕСКО и ИЮПАК — «Зеленая химия для жизни». Это программа грантов для молодых ученых, занимающихся исследованиями в области новых природо‑ и ресурсосберегающих технологий.

Говоря о воздействии сельского хозяйства на экологию, г-жа Бокова отметила, что человечество стоит перед необходимостью сократить его негативное влияние на окружающую среду и одновременно обеспечить продуктами питания стремительно растущее население планеты. По ее словам нужно отказаться от экстенсивного подхода.

«Мы больше не можем расширять пашни и уничтожать леса для обеспечения продовольственной безопасности», — отметила она.

Так-же по ее словам остро стоит проблема качества продуктов. Невозможно сделать население здоровым, если продукты питания не являются экологически безопасными. В своих рассуждениях Ирина Бокова поддерживает тенденцию на усиление контроля за качеством продуктов питания, которая становится все сильнее и сильнее в Европе. В конце мая Европейский Союз решил ограничить оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием кадмия и других вредных примесей, в том числе и тяжелых металлов. Чистота удобрений, по мнению европейских законодателей, — первый шаг к экологической чистоте почвенных ресурсов и качеству продуктов питания.

Кстати, одним из бенефициаров этого решения ЕС стала компания «ФосАгро». Уникальная сырьевая база обеспечивает компании самое чистое сырье и самые чистые фосфорсодержащие удобрения в мире.

Точку зрения коллеги поддержал глава компании «ФосАгро» Андрей Гурьев, он подчеркнул, что «ФосАгро» как компания, производящая безопасные для здоровья людей и плодородия почв комплексные минеральные удобрения, приветствует решение ЕС.

«ФосАгро обеспечивает соответствие удобрений установленным строгим требованиям ЕС с таким запасом, что сама готова задать эталонный стандарт по их чистоте», — заявил он.

«Мы поставляем экологически чистый продукт нашим клиентам. Это дает российским аграриям конкурентное преимущество. Наше сельское хозяйство становится самым экологически чистым в мире. И этот путь — от зеленой руды до зелёной еды — это и есть то переосмысление своих конкурентных преимуществ, о которых мы должны думать, как индустрия, как компания», — подчеркнул генеральный директор ФосАгро.

Учитывая, что «ФосАгро» является ключевым поставщиком удобрений на внутренний рынок, конкурентные преимущества возникают и у российских аграриев, у российского АПК в целом. Российская аграрная продукция ввиду своей экологической чистоты должна получить новые рынки сбыта. Развитие этого преимущества должно получить импульс в рамках решения поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным задачи по созданию российского бренда «зеленой продукции».

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