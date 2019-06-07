Собянин объяснил высокие траты Москвы на цифровые системы

Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Москва использует цифровые системы в различных сферах, решая с их помощью стоящие перед городом задачи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ).

Собянин привёл несколько примеров.

«Интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая основана на искусственном интеллекте и больших данных — дорогая штучка. Реально дорогая. Миллиарды рублей потрачены на её создание и функционирование. Но она даёт 15% улучшения трафика в городе. Представим себе, что мы такую же задачу поставили за счёт увеличения физической инфраструктуры. Например, строительства дорог, развязок. Нам бы потребовалось около триллиона рублей и перекопать весь город», — сказал мэр.

«Но вы любите это, — пошутил модератор панели, глава «Сбербанка» Герман Греф. — Я понимаю, это ваш ответ на критику горожан, вы нашли интеллигентный способ решать проблему».

«Ничего подобного: триллион на физическую инфраструктуру и ещё миллиарды на ИТС. Есть разные способы решения вопросов: минимальный и максимальный. Мы используем — максимальный, во всех направлениях одновременно. […] Всё, что в нашем меню, мы одновременно используем».

При этом вложения в ИТС, по словам главы столицы, наиболее эффективны.

«В 2010 году в детские сады ходило 280 тысяч детишек и считалось, что все они переполнены. 150 тысяч детей были за пределами этой системы. 150 тысяч мам не могли устроить своих детишек, устроиться на работу, полноценно жить, обеспечивать семью, работать. Оказалось, если ввести 100% электронную запись, то у нас как раз 150 тысяч мест, которые как раз можно дать для этих мам. И сегодня не 280, а 450 тысяч детишек ходят в детские сады. Из них всего лишь 40−50 тысяч мест — это то, чего мы построили физически дополнительно. Остальное — информационная система», — пояснил Собянин.

В медицине уменьшилось время в очереди к врачам поликлиник.

«Москвичи могли получить услуги врача-терапевта, записавшись за 3−7 дней. Считалось, что чтобы получить в течение суток эти услуги, необходимо увеличить в пять раз поликлиническую сеть. С введением единой информационной медицинской системы «ЕМИАС» оказалось, что теми же мощностями, тем же количеством врачей можно обеспечить оказание услуг в течение суток, не построив ни одной дополнительной поликлиники», — отметил мэр.