Оторвался от реальности: о заявлениях Силуанова о нигилизме бизнеса

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Заявления Антона Силуанова показывают, что министр финансов не знает, что реально происходит в экономике и как живется реальным предпринимателям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 июня, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров, комментируя высказывания министра финансов о «нигилизме» бизнесменов.

Ранее в своем выступлении на экономическом форуме в Петербурге Силуанов, комментируя итоги голосования участников по вопросу о состоянии и перспективах российской экономики, сказал, что в экономике и государственном управлении происходят позитивные изменения, но часть бизнеса просто не хочет их замечать.

«Министр финансов, как и некоторые его коллеги из правительства, перестал чувствовать, что занимается бизнес в России и как он живет. Особенно бизнес малый и средний. Почему так происходит?

Потому что правительство берет средства из бюджета и раздает их тем «предпринимателям», которые ярче всех рассказывают, почему деньги нужно дать именно им. После чего тех же людей собирают в совет и спрашивают, все ли у них хорошо. Все отлично, отвечают «предприниматели», только денег можно дать еще.

Усилилось аппаратное и правоохранительное давление на бизнес, а правительство об этом, возможно, не знает. Происходит монополизация уже не только в нефтегазовой отрасли, но и в сфере малого бизнеса, в сфере ЖКХ, что приводит к росту цен и снижению качества. Постановлениями разрушаются целые отрасли, вроде хостелов.

Это не мы, это они оторвались от реальности», — отметил Сергей Федоров.