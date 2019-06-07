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В Мордовии планируют создать Центр тракторостроения

Экономика

Обсуждается перспектива создания Центра на базе завода «САРЭКС»

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 10:57 — REGNUM  Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с новым руководителем группы компаний «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Во встрече приняли участие премьер-министр республики Владимир Сушков, министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов и министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов.

Глава концерна проинформировал о текущей ситуации на саранском заводе «САРЭКС». Стороны обсудили предпринимаемые меры по загрузке действующего производства, а также перспективные планы по созданию на базе предприятия Центра тракторостроения Мордовии.

Более подробно эти вопросы будут прорабатываться на встрече в Саранске в ближайшее время.

ОАО «САРЭКС» (Саранский экскаваторный завод), предприятие ведет историю с 1943 года. В настоящее время является одним из крупнейших в России производителей экскаваторов на базе колесных тракторов МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АК. В течение последних 15 лет освоено производство ряда новых моделей экскаваторов. Также «САРЭКС» выпускает несколько видов специальных машин и сельскохозяйственную технику: плуги, культиваторы, бороны, дискаторы. Завод входит в структуру концерна «Тракторные заводы».

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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