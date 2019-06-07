Запрет на «еду»: ретейлерам придется активнее продавать

Москва, , 10:50 — REGNUM Торговые сети с сегодняшнего дня, 7 июня, больше не смогут переложить на производителя свои проблемы. Согласно изменениям, внесенным в закон о развитии сельского хозяйства и в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности, магазины не смогут вернуть производителям те продукты, которые не удалось реализовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В изменениях есть нюансы, которые, с одной стороны, частично защищают сети, с другой — убирают лишний риск с производителя. Это хорошо для развития розничного рынка в России, но есть вероятность, что объем просрочки или некондиции в магазинах среднего класса и ниже несколько увеличится», — отметила эксперт.

Есть мнение, что подобные рамки защиты внутри действующего законодательства смогут защитить и потребителя в виде некоторого снижения цены на продукты с тем, чтобы привлечь новые потоки покупателей.

«Однако, вероятно, этот механизм не сработает, потребуется время для того, чтобы и производители, и розничные сети пришли в равновесии и научились работать внутри новых договоров с актуальными сроками реализации продуктов.

Иными словами, снижения ценников в российских магазинах пока ждать не стоит, хотя розница может попробовать переложить свои издержки теперь уже на покупателя», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о возвращении непроданного торговыми сетями товара поставщикам. Договоры, заключенные до дня вступления в силу закона, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней со дня вступления его в силу, то есть с 7 июня 2019 года.

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