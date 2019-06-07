Первый на Юге России дата-центр создадут в Ингушетии

Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Ингушетии будет создан дата-центр — цифровое хранилище информации. Проект реализует ООО «Русалэнерго». Соглашение об этом 6 июня заключили глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и председатель совета директоров компании Альберт Боков в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

«Это будет целый комплекс для хранения серверов и оборудования, где будут обеспечены условия для его непрерывной и бесперебойной работы. И для бизнеса это отличное решение для того, чтобы оптимизировать сбор, обработку и хранение данных», — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Проект в Ингушетии станет первым на Юге России. Его стоимость составляет 350 млн рублей. Запуск в производство центра планируется на 2024 год. Его будут строить в Назрановском районе республики. Но перед этим необходимо сначала построить электроподстанцию «Тихая», так как дата-центр будет потреблять большое количество электроэнергии.

Глава Ингушетии рассчитывает, что новый проект станет перспективным, так как другие дата-центры расположены достаточно далеко от южных регионов России. Кроме того, проект будет способствовать цифровизации всех экономических и энергетических процессов в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Санкт-Петербурге проходит ежегодный международный экономический форум. В нем участвует делегация из Ингушетии. Власти республики рассчитывают подписать на форуме соглашений на 6 млрд рублей.