Пятница, 7 Июня 2019 года
10:17:51 МСК

В Смоленской области делают ставку на молочное животноводство

Экономика

Инвесторы, работающие в регионе, готовы расширять бизнес

Смоленск, 7 июня 2019, 10:17 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве администрации Смоленской области с компанией «Агросервис» подписано 6 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании Владимир Сафарян.

Компания уже работает в Смоленском районе Смоленской области с 2018 года: занимается разведением крупного рогатого скота (КРС) молочного направления и производством сырого молока в деревне Русилово (Смоленский район).

Новое соглашение о сотрудничестве предполагает реализацию инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей предприятия. Так, основное стадо нетелей голштинской черно-пестрой породы должно быть увеличено с 450 до 600 голов, компания планирует также приобрести современную сельскохозяйственную технику и оборудование, а также построить два коровник и административное здание.

Общий объем инвестиций в проект составит около 200 млн рублей, регион получит 100 новых рабочих мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить