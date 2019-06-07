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«Россети» представили на ПМЭФ-2019 единый бренд для всей России

Экономика

Новая бренд-архитектура постепенно будет внедрена во всех 80 регионах присутствия холдинга

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«Россети» представили на ПМЭФ-2019 единый бренд для всей России
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Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Группа «Россети» представила на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 (ПМЭФ-2019) единую бренд-архитектуру энергохолдинга. Теперь все входящие в группу компании во всех 80 регионах ее присутствия будут использовать новые названия, содержащие общий для всех торговый знак «Россети» и дополнительную региональную или функциональную привязку.

Внедрение единой бренд-архитектуры было одобрено Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года. Фирменные элементы в оформлении компаний будут заменяться на новые поэтапно, по мере окончания сроков их амортизации, что не должно повлечь увеличения уже утвержденных бюджетов в рамках существующих бизнес-планов компаний.

Как подчеркнул глава компании «Россети» Павел Ливинский, «Группа реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру — это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране».

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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