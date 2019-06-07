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Города Югры и Зауралья свяжут прямые авиамаршруты

Экономика

На полях Петербургского экономического форума актуализировано соглашение о межрегиональном сотрудничестве

Города Югры и Зауралья свяжут прямые авиамаршруты
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Самолет

Курган, 7 июня 2019, 10:18 — REGNUM  Югра и Курганская область на полях Петербургского экономического форума актуализировали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Договор, подписанный врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым и губернатором автономного округа Натальей Комаровой, рассчитан на ближайшие пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Зауралье и Югра сотрудничали и ранее. Взаимодействовали в сельском хозяйстве, обмене товарами, детском отдыхе, лечении взрослых с применением уникальных медицинских технологий.

«Эти направления остаются для нас базовыми. Но есть много нестандартных предложений по усилению сотрудничества, например, открытие авиасообщения между Курганом и городами автономного округа», — пояснила Наталья Комарова подписанного документа.

Два региона наметили совместные выставки, конференции, семинары и другие мероприятия по различным направлениям сотрудничества.

«В марте был Совет губернаторов Уральского федерального округа в Кургане. Мы проговорили основные направления взаимодействия, и то, что изложено на бумаге, по сути, является фиксацией тех направлений, которые мы уже выполняем. Работа уже идет», — прокомментировал соглашение Вадим Шумков.

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