Города Югры и Зауралья свяжут прямые авиамаршруты

Курган, , 10:18 — REGNUM Югра и Курганская область на полях Петербургского экономического форума актуализировали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Договор, подписанный врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым и губернатором автономного округа Натальей Комаровой, рассчитан на ближайшие пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Зауралье и Югра сотрудничали и ранее. Взаимодействовали в сельском хозяйстве, обмене товарами, детском отдыхе, лечении взрослых с применением уникальных медицинских технологий.

«Эти направления остаются для нас базовыми. Но есть много нестандартных предложений по усилению сотрудничества, например, открытие авиасообщения между Курганом и городами автономного округа», — пояснила Наталья Комарова подписанного документа.

Два региона наметили совместные выставки, конференции, семинары и другие мероприятия по различным направлениям сотрудничества.

«В марте был Совет губернаторов Уральского федерального округа в Кургане. Мы проговорили основные направления взаимодействия, и то, что изложено на бумаге, по сути, является фиксацией тех направлений, которые мы уже выполняем. Работа уже идет», — прокомментировал соглашение Вадим Шумков.