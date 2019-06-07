На Дальнем Востоке обнаружили около 2 млн гектаров «потерянной» земли

Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Примерно два миллиона гектаров земли в Дальневосточном федеральном округе не значится в кадастре, часть — не используется по назначению, заявил генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов на полях Петербургского международного экономического форума — 2019.

«Мы начали системный анализ земли. Мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров «потерянной» земли», — приводят слова Петухова в пресс-службе АНО АПИ.

Исправлять ситуацию в регионах намерены путём проведения инвентаризации и составления «банка сельхозземель». Этот проект, по мнению главы агентства, позволит выпустить электронную карту, чтобы инвесторы могли выбирать свободные земли под свои сельскохозяйственные проекты. Ряд переговоров о реализации инвесторами планов на Дальнем Востоке прошёл на ПМЭФ-2019.

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