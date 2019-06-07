Власти Якутии намерены научить нижегородцев инициативному бюджетированию

Якутск, , 10:15 — REGNUM Опыт Якутии был признан лучшим из практик партисипаторного (инициативного) бюджетирования в мире, и теперь глава Якутии Айсен Николаев предлагает руководству Нижегородской области его перенимать. Между регионами будет заключено соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Мы планируем обмениваться своими лучшими практиками, — прокомментировал письменное оформление договорённостей глава Якутии Айсен Николаев. — Нижегородская область поделится с нами практикой по подготовке и управлению человеческим капиталом в госуправлении. Мы же, в свою очередь, поделимся с ними своей практикой по партисипаторному бюджетированию, разработанному при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Данная практика в прошлом году на международном конкурсе в Барселоне, который проводился Комиссией ООН при поддержке Всемирного банка, где участвовало свыше 100 стран, была признана лучшей».

Инициативное бюджетирование реализуется в Якутии через программу поддержки местных инициатив, с которой республика вышла в финал ежегодного конкурса «Лучшая практика вовлечения граждан», проводимого Международной обсерваторией в области партисипаторной демократии.

По словам Айсена Николаева, цель реализации такой программы — вовлечение местного сообщества в софинансирование тех или иных проектов, при этом решение о финансировании принимается самими жителями.

«Это прекрасная возможность улучшить жизнь людей и вовлечь общественное сообщество в данный процесс. Практика направлена на то, чтобы сплотить людей вокруг социально значимых проектов, сделать этот процесс гораздо ближе и понятнее людям, чем, если бы мы профинансировали эти проекты из государственного бюджета. Я уверен, что такие практики необходимо внедрять и обмениваться ими более интенсивно», — заявил на панельной сессии ПМЭФ глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Якутия была выбрана в качестве пилотного региона для реализации программы инициативного бюджетирования в рамках Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным банком. Ожидалось, что бюджетное финансирование на эти цели будет увеличено в 2018 году более чем в 15 раз: с 32 млн рублей до 500 млн рублей.