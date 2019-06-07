На Украине отчитались о росте добычи собственного газа

Киев, , 10:06 — REGNUM Добыча природного газа в Украине за январь-май 2019 года составила 8,79 млрд кубометров.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 июня.

Согласно информации источника, в этом году добыча газа на Украине увеличилась по сравнению с январем-маем 2018 года на 3,4%.

В «Укртрансгазе» уточняют, что добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией страны «Укргаздобыча» за 5 месяцев 2019 года составила 6,44 млрд кубометров (увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), компания «Укрнафта» в январе-мае 2019 года добыла 478,2 млн кубометров газа, другие компании — 1,88 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что резкое увеличение собственной добычи газа было одним из условий переподписания контракта правительством Украины с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым в марте этого года.

В конце мая «Нафтогаз Украина» и дочерняя компания «Укргаздобыча» подписали «меморандум о взаимопонимании» с американской компанией Halliburton. В ходе презентации заявлялось, что стороны «планируют внедрить на украинских газовых месторождениях передовые мировые технологии». Также речь идет о поставке высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для увеличения объемов добычи украинского газа.

По итогам 2018 года Украина добыла в общей сложности 20,9 млрд кубометров природного газа, увеличив добычу по сравнению с 2017 годом всего на 0,5%.