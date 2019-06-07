В Бурятии готовят приватизацию служебного жилья экс-госслужащими

Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM В Бурятии на июньской сессии регионального парламента внесли проект закона, который в случае его принятия позволит отставным госслужащим приватизировать свое служебное жилье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, документ представила министр имущественных отношений республики Маргарита Магомедова.

По её словам, сегодня в ведении республиканских учреждений находятся 52 служебных жилых помещения. В девяти из них проживают пенсионеры, которые уже не работают в тех учреждениях, которым принадлежит служебное жилье.

«Парадоксальная ситуация: люди в официальных трудовых отношениях уже не состоят, но мы их выселить не можем без предоставления другого жилого помещения и вынуждены нести расходы», — пояснила министр.

Между тем госконторы вынуждены платить за жильцов взносы за капитальный ремонт и налоги. Отметив, что в жилищном фонде Бурятии свободных квартир нет, Маргарита Магомедова предложила предусмотреть возможность приватизации служебных жилых помещений.

И хотя комитет поддержал законопроект, не все парламентарии согласились с предложением министра. По мнению депутата Анатолия Ковалева, люди обязаны освободить служебное жилье, чтобы им мог воспользоваться другой человек, который придет на работу в эту организацию.

Добавим, что вопрос с отставными чиновниками в Бурятии довольно острый из-за так называемых VIP-пенсионеров. Последних в республике насчитывается более 200 человек — на надбавки к их пенсиям из республиканского бюджета ежегодно выделяется более 200 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Народный хурал под давлением общественности уменьшил доплаты на 10−30%, что позволило сэкономить бюджету 12,3 млн рублей.

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