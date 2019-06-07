Силовые машины и Harbin Electric договорились о стратегическом партнёрстве

Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетического машиностроения заключили компании «Силовые машины» (Россия) и Harbin Electric (Китай). Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

Подписание документа состоялось на Российско-Китайском энергетическом форуме в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. В соответствии с соглашением, стороны проработают возможности совместного участия в международных энергетических проектах, развитие технологий паротурбостроения, в том числе на суперсверхкритические параметры пара, котельного оборудования и других технологий.

Отмечается, что совместные усилия российской и китайской компаний позволят обеспечить возрастающие потребности мирового энергетического рынка.

Ранее в российской компании сообщали о готовности создать отечественные газовые турбинные установки большой мощности.

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