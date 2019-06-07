В Смоленской области в кролиководческую ферму вложат 1,2 млрд рублей

Смоленск, , 09:48 — REGNUM Соглашение о расширении кролиководческой фермы «Кролъ и К» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня губернатор Алексей Островский, председатель Совета директоров ООО «Кролъ и К» Владимир Брежнев и управляющий Олег Папушин.

«Наше взаимодействие с компанией «Кролъ и К» — это хороший пример для тех инвесторов, которые еще только начинают свой бизнес в Смоленской области, чтобы показать, что мы, действительно, помогаем бизнесу, стараемся делать для этого все от нас зависящее», — отметил на церемонии губернатор Алексей Островский.

Инвестиционный проект ООО «Кролъ и К» предусматривает вложение 1,2 млрд рублей в расширение действующей в регионе кролиководческой фермы на базе новой откормочной площадки с содержанием 15,8 тыс. голов родительского и более тысячи голов прародительского поголовья, также планируется увеличение площадей цеха переработки. Для реализации проекта выбран земельный участок в районе села Токарево Гагаринского района, его планируется завершить до конца 2021 года. Регион получит дополнительно 70 рабочих мест.

«Кролъ и К» является крупнейшим в России племенным промышленным комплексом полного цикла, работающий по передовым европейским технологиям. В него входят промышленные ангары для содержания и выращивания мясных пород кроликов, собственный комбикормовый завод с оборудованием немецкого концерна «Himel», современные цеха убоя и переработки, здание репродуктора-лаборатории, где содержится племенное поголовье — генофонд фермы, а также собственный автопарк, оборудованный рефрижераторными установками.

Ферма полностью оснащена средствами автоматизации всех процессов (кормление, поение, навозоудаление, вентиляция, охлаждение, отопление), она имеет 650 гектаров собственной кормовой базы и 18 тысяч единиц крольчих, которые производят до 750 тысяч кроликов в год. Мощность производства охлажденного мяса составляет тысячу тонн ежегодно. Компания выпускает тушки кроликов, полуфабрикаты — котлеты, маринады и прочее. Предприятие активно сотрудничает с компаниями, специализирующимися на производстве детского питания («ФрутоНяня», «Бабушкино лукошко»), поставляя им филе кролика.

«Подписываемое сегодня соглашение — это очень значимое событие, свидетельство того, что с вашей стороны, Алексей Владимирович, очень многое делается для развития бизнеса в регионе. Многие инвесторы знают, что получить подключение газа и электричества — это хождение по мукам. А на Смоленщине эта работа проводится очень активно и подобных проблем не возникает. Вот почему, создав с Вашей помощью первую очередь, которая уже дает порядка миллиона кроликов в год, мы приняли решение о расширении кролиководческой фермы», — отметил председатель совета директоров ООО «Крол и К» Владимир Брежнев.