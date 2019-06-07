Якутия заключила на ПМЭФ соглашение о финансировании социального эффекта

Якутск, , 09:53 — REGNUM Якутия стала первым регионом России, который будет вкладывать деньги в проект социального воздействия, направленного на повышение образовательных результатов учащихся. Об этом на Петербургском международном форуме заявил премьер-министр республики Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Якутии намерены собирать с населения деньги «на абстрактные вещи»

Проект предполагается реализовывать при сотрудничестве с фондом развития Дальнего Востока и Байкальского регион, а также с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». На ПМЭФ подписано соответствующее соглашение.

«Сегодня республика стала первым регионом в России, который заключил соглашение о финансировании социального эффекта, — прокомментировал подписание документа Владимир Солодов. — Ключевым отличием является то, что объектом финансирования станут не затраты, а конкретный результат для граждан. В качестве пилотного для страны проекта было выбрано развитие системы школьного образования Хангаласского района. В результате работы, которая в следующие 3 года будет проведена экспертами Высшей школы экономики, должно быть обеспечено реальное повышение качества обучения».

Измерять результаты работы проекта руководство республики намерено баллами на ЕГЭ и ОГЭ, а также количеством учеников — призеров и победителей олимпиад. Предполагается, что запуск такого проекта социального воздействия станет опорной точкой повышения качества общего образования не только в республике, но и в России в целом.

«За реализацией проекта следят все федеральные министерства, его успех откроет дверь для аналогичных проектов по всей стране. Тиражирование практики планируем начать с соседних регионов Дальнего Востока», — заявил Владимир Солодов.

Читайте также: Якутия: оторванность от реальности выдают за работу на благо республики?

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя этот проект, депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявлял, что этот эксперимент с облигациями социального воздействия, который планируют начать в Якутии, выглядит странно потому, что вкладываться людям предлагают в «повышение конкурентоспособности человеческого капитала» и «трансформацию организационно-управленческих механизмов».

«Почему столь невнятные формулировки? Одно дело — построить столько-то школ: понятно. Или повысить зарплату учителям — нет вопросов. Но что такое «трансформация организационно-управленческих механизмов»? Зачем для этого деньги? Звучит так, будто затеяли очередную оптимизацию, а за её последствия предлагают заплатить нам», — отмечал депутат.