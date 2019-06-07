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Крупным городам России грозит децентрализация — мнение

Экономика

«Многие говорят лишь об образовании агломераций»

Екатеринбург, 7 июня 2019, 09:56 — REGNUM  Многим российским городам грозит децентрализация из-за экстенсивного развития территорий. Об этом заявил в Екатеринбурге заведующий сектором размещения производительных сил и территориального планирования Уральского отделения Российской Академии наук Владимир Литовский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие говорят лишь об образовании агломераций, но в ближайшем будущем нас ждёт децентрализация», — сказал учёный.

По словам эксперта, разделение на несколько территорий связано с экстенсивным развитием городов. Одна часть — в пешеходном варианте и не только — становится недоступной для другой.

Процесс децентрализации несёт свои экономические риски. Впрочем, эксперт призвал не преувеличивать их,

Напомним, в 2010 году в Свердловской области был запущен проект «Большой Екатеринбург», предполагающий объединение областного центра с городами-спутниками. В 2015 году проект реанимировали, долгое время его курировал нынешний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект «Большой Екатеринбург» реанимирован

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