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Цены на нефть прибавили более 3% после обвала

Экономика

Ближайшая поддержка представлена в виде отметки $62

Цены на нефть прибавили более 3% после обвала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 7 июня 2019, 09:33 — REGNUM  Цены на нефть 6 июня перешли к восстановлению, вернув более 3% после недавнего обвала к пятимесячным максимумам на рекордных показателях добычи в США и беспокойстве по поводу перспектив мирового спроса. Сегодня, 7 июня, на утренней сессии Brent продолжает торговаться с бычьим уклоном, тестируя зону $$62,50 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Игроки перешли к покупкам подешевевших фьючерсов на сообщениях о том, что Вашингтон может отложить введение тарифов на мексиканский экспорт и заключить торговую сделку со своим партнером, если разрешится вопрос нелегальной миграции», — пояснил эксперт.

Также по мере приближения заседания ОПЕК+ инвесторы укрепляются во мнении, что производители продлят соглашение об ограничении добычи. Накануне российский президент Владимир Путин указал на наличие разногласий с картелем в вопросе справедливой цены нефти, но при этом подчеркнул, что Москва примет совместное решение с коллегами по ОПЕК.

«Несмотря на улучшение настроя на нефтяном рынке, потенциал дальнейшего восстановления котировок на данном этапе ограничен. С технической точки зрения понижательные риски ослабнут в случае подъема Brent выше области $63,60. Ближайшая поддержка представлена в виде отметки $62», — отметил Николаев.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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