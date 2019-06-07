Пятница, 7 Июня 2019 года
09:49:31 МСК

В России создают венчурный фонд для высокотехнологичной медицины

Экономика

В ближайшие три года общий объем фонда составит 4,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 09:28 — REGNUM  Венчурный фонд для увеличения доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской промышленности создадут Минпромторг России и Российская венчурная компания (РВК), сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.

«Среди приоритетных сегментов для инвестирования — создание новых лекарственных препаратов и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты», — сообщил первый замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб во время подписания соглашения.

В ближайшие три года общий объем фонда составит 4,5 млрд рублей, срок его деятельности составит 10 лет с возможностью последующего продления.

Читайте также: Портфельные компании РВК в 2018 году увеличили экспортную выручку вдвое

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить