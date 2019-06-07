На ремонт дорог в Оренбуржье выделяется беспрецедентная сумма

Оренбург, , 09:24 — REGNUM Финансирование ремонтных работ на дорогах Оренбуржья значительно увеличивается. В 2019 году на развитие улично-дорожной сети выделяется почти 20 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«В этом году мы увеличили финансирование дорожных работ в полтора раза — до 11,6 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей, направленных областью на муниципальные дороги. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начинаются работы в Оренбургской и Орской агломерациях. Идет масштабный ремонт на федеральных трассах, где финансирование тоже выросло — в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом. В общей сложности в дорожную отрасль области поступит беспрецедентная сумма — 17,9 млрд рублей. Я рассчитываю на конструктивное взаимодействие федеральных дорожников с минстроем области в плане контроля за качеством дорожных работ», — сказал врио губернатора Денис Паслер.

Из 955 километров федеральных трасс в 2019 году планируется отремонтировать 317 км. В частности, в нормативное состояние приведут участки на федеральных трассах Казань — Оренбург, Уфа — Оренбург, Оренбург — Самара и ряде других. Кроме того, в правительстве области уже готовы документы для передачи в федеральную собственность трассы Оренбург — Орск — граница Челябинской области — граница Республики Казахстан.

Добавим, общая протяженность автомобильных дорог федерального значения в регионе составляет 977,6 км, 95,37% которых по состоянию на 1 января 2019 года соответствует нормативным требованиям. Этот показатель выше среднего уровня по Российской Федерации.

За два года реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Оренбуржье построено почти 4 км новых дорог и приведено в нормативное состояние 335 км дорожной сети в регионе. Общий объем финансирования комплекса проведенных работ составил около 2,7 млрд рублей. В 2019 году в проекте принимают участие две агломерации — Оренбургская и Орская. В состав Орской агломерации вошли Орск, Новотроицк и Гай.