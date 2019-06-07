Hwan Young Steel планирует построить завод в южнокорейском Танджине

Танджин, Южная Корея, , 09:26 — REGNUM Компания Hwan Young Steel перенесет свои производственные мощности в национальный промышленный комплекс Сонмун. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 7 июня представители сталелитейной компании Hwan Young Steel подписали бизнес-соглашение на строительство завода с представителями мэрии провинции Чхунчхон-Намдо.

Компания планирует построить завод площадью 23 200 кв. м в национальном промышленном комплексе Сонмун, расположенного в городе Танджин, в период с 2021 по 2023 года. Стоимость проекта составит 350 млрд вон (~$296,14 млн).

Известно, что Hwan Young Steel, основанная в 1977 году, построила свой первый завод в городе Пусане, в 1993 году завершила строительство в Танджине. В 2002 году компания продала пусанский завод и перенесла штаб-квартиру в Таджин, однако местные жители выступили против Hwan Young Steel в связи с увеличением концентрации мелкой пыли в воздухе.

Представители провинции надеются, что перенос производственных мощностей позволит сократить ущерб, наносимый окружающей среде.