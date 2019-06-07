В Смоленской области построят мясоперерабатывающий комплекс за 8 млрд руб

Смоленск, , 09:10 — REGNUM Соглашение о строительстве мясоперерабатывающего комплекса в Смоленской области подписали губернатор Алексей Островский и председатель Совета директоров чешской компании Bauer Technics a.s. Павел Рампир в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Bauer Technics a.s. специализируется на поставках современных технологических комплексов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, является мировым лидером в разработке и внедрении «под ключ» ферм для крупного рогатого скота, свиней, птицы, производит расходные материалы для убоя животных и переработки молока, насыпные бункеры для хранения зерна и многое другое.

Инвестпроект по строительству мясоперерабатывающего комплекса в Смоленской области предполагает вложение 8 млрд рублей. В результате его реализации регион получит 60 рабочих мест.

Сам проект рассчитан на два этапа. Первый предполагает собственно строительство комплекса, объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей. В состав нового предприятия войдут убойный, разделочный, консервный цеха, производственная лаборатория, мультитемпературные склады сырья и готовой продукции, цеха технических фабрикатов, колбасных изделий, полуфабрикатов. Также комплекс будет включать объекты административно-бытового назначения и внутренней инженерной инфраструктуры. Возведение первой очереди планируется завершить до конца 2020 года. На втором этапе планируется строительство бройлерной птицефабрики для обеспечения собственных сырьевых потребностей, объем инвестиций запланирован в 5,8 млрд рублей.

На этом этапе также предусматривается сооружение более 120 тысяч кв. м производственных площадей: племенной репродуктор второго порядка, инкубаторий, ветеринарная лаборатория, элеватор и комбикормовый завод, цех переработки помета. Завершить строительство второй очереди рассчитывают до конца 2022 года.