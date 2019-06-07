Глава Россетей представил опыт работы России и Китая в электроэнергетике

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 09:06 — REGNUM Опыт и планы взаимодействия России и Китая в электроэнергетике представил генеральный директор Россетей Павел Ливинский в рамках Второго Российско-Китайского энергетического форума, проходящего на площадке ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По словам Ливинского, в России уже успешно реализуются пилотные проекты цифровой трансформации, в том числе с участием иностранных компаний.
«На форуме мы заключили соглашения с NARI Group Corporation и China Energy Engineering Corporation, пригласив компании к участию в проектах строительства и модернизации объектов электросетевого комплекса на территории РФ и третьих стран», — сказал Ливинский.
Он добавил, что эта работа проводится с привлечением международных фондов и финансовых институтов развития. Кроме того, на территории России выполняется локализация производства оборудования, не имеющего отечественных аналогов.
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