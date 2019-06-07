Смольный и ВТБ договорились о первой развязке широтной магистрали

Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2019 заключили соглашение с ВТБ о строительстве первого участка будущей широтной автомагистрали через Неву — Восточного скоростного диаметра (ВСД).

На первом этапе планируется создать примыкание существующего Западного скоростного диаметра, построенного при участии ВТБ, к Витебскому проспекту, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, строительство развязки с ЗСД поможет разгрузить Московский и Фрунзенский районы. В будущем этот участок свяжет ЗСД, ВСД и КАД в единую систему.

Как ранее сообщал «Коммерсант», этот участок обойдется в 35 млрд рублей.

Санкт-Петербург и АО «Западный скоростной диаметр» совместно подготовят территорию и проведут проектирование будущей развязки.

«Мы считаем Петербург родным городом, намерены и дальше продолжить работу, которую начали», — сказал президент ВТБ Андрей Костин.

Шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к Западному скоростному диаметру в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее города Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

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