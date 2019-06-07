Дагестан и Карелия будут развивать торгово-экономическое сотрудничество

Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписано между правительствами Дагестана и Карелии. Произошло это 6 июня в ходе рабочей встречи лидеров республик Владимира Васильева и Артура Парфенчикова в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе главы Дагестана.

«Стороны обсудили межрегиональные экономические связи и развитие торгово-экономических отношений, а также рассмотрели план мероприятий по реализации соглашения, подписанного по итогам встречи», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное соглашение в феврале 2018 года Владимир Васильев подписал и с главой Татарии Рустамом Миннихановым во время его официального визита в Дагестан. А в ноябре 2018 года главы республик уже предметно обсудили возможности межрегионального сотрудничества, развивающегося в рамках подписанного в феврале соглашения.