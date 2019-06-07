Якутия: оторванность от реальности выдают за работу на благо республики?

Якутск, , 08:51 — REGNUM Предприниматели Якутии не заметили работы, проделанной руководством республики для улучшения делового климата в регионе. Такое мнение высказал политолог, председатель координационного совета при главе Якутска Виталий Обедин, комментируя рапорты представителей власти региона на Петербургском международном экономическом форуме о высокой эффективности целевых моделей для упрощения ведения бизнеса на территории республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Люди с зарплатами, превышающими доходы иного ООО, серьёзно обсуждают то, что оторвано от реальности и не имеет ничего общего с каждодневными проблемами бизнеса. Ау, правительство Якутии?! О чём говорят ваши говорящие головы? Что за внедрение целевых моделей «на 88%»?! Вы же даже написать конкретно не рискуете», — констатировал эксперт.

Он считает, что измерять результативность действий по улучшению делового климата в регионе стоит тем, на сколько дней сократились сроки подключения к воде, газу, канализации; конкретными препятствиями (избыточными требованиями), которые убрали из процедуры получения разрешения на строительство; видами упразднённого регионального и муниципального контроля. Но этого не делается.

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«Потому что завтра объявятся десятки людей, которые будут тыкать своими бумажками и доказывать, что ваши цифры враньё. Конкретно взятый предприниматель Егор Макаров у вас три года получал ввод объекта, а он далеко не рядовой предприниматель, лидер регионального отделения «Опоры России». На глазах у всего города конкретно региональный оператор — компания патронируемая аж на уровне зампреда правительства — уничтожил в Якутске целую Ассоциацию предпринимателей, оставив почти два десятка вполне конкретных ИП и ООО без работы просто потому что они посмели с ним спорить по поводу цены своей работы. Никто не почесался. По завышенным тарифам на газ правительственную комиссию аж в прошлом году создали — никаких сдвигов», — опровергает Виталий Обедин данные министерства экономики Якутии о улучшении делового климата.

Он также напоминает, что в 2019 году по недосмотру предпринимателям чуть не повысили в три раза налог по упрощённой системе. По мнению политолога, не способствует благоприятным условиям для работы предпринимателей и то, что в Якутии в течение полугода не могут назначить бизнес-омбудсмена.

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"А может благодаря улучшению инвестиционного климата половина ювелиров Якутии сейчас перебирается в Кострому, где власти реально пытаются создать комфортные условия для ведения бизнеса? Или может улучшением экономического климата можно объяснить, что 39 руководителей частных детских садов ходят под уголовной статьёй за «нецелёвку» из-за того, что субсидии получали из республиканского бюджета не вовремя, а с задержкой по 4−5 месяцев? — продолжает перечислять эксперт проблемы бизнес-климата Якутии. — Но разве кто-то будет о таких вещах говорить на ПМЭФ? Нет. Потому что у вас там проблем нет. У вас на экспорт из Якутии одни успехи и достижения. Проблемы — они у тех, кто остался в Якутии и работает на земле, а не витает на clouds в цифровой экономике. Тех, кого с каждым годом становится меньше, благодаря вашей самоотверженной заботе».

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве экономики Якутии заявили о том, что в республике внедряются двенадцать целевых моделей, цель которых — упростить деятельность предпринимателей в различных сферах — от присоединения к сетям до упрощения регистрации собственности. По данным ЯСИА, эффективность работы по внедрению таких целевых моделей в Якутии составила 88%.