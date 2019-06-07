В Нигерии отозвали шесть лицензий на разработку нефтяных месторождений

Абуджа, , 08:37 — REGNUM Департамент нефтяных ресурсов Нигерии отозвал шесть лицензий на разработку нефтяных месторождений из-за «долгов» владельцев. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на публичное заявление ведомства.

По сообщениям нигерийских газет, решение департамента нефтяных ресурсов было принято «в поддержку президентской директивы».

Власти Нигерии начали использовать более агрессивный подход к сбору налогов и роялти, сообщает издание. Кроме того, специалисты из нефтяной сферы сообщают, что в Нигерии отзывают лицензии у владельцев тех месторождений, которые активно не разрабатываются.

Договор аренды на добычу нефти был аннулирован у Pan Ocean Oil Corporation, Allied Energy Resources Nigeria Limited, Express Petroleum & Gas Company Limited и у Cavendish Petroleum Nigeria Limited. В заявлении также говорится, что лицензия на добычу нефти была отозвана у Summit Oil International.

Пресс-секретарь министерства нефти не прокомментировал ситуацию.