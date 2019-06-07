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Газпром с начала 2019 года экспортировал в Венгрию 4,3 млрд кубометров газа

Экономика

В этом году Будапешт закупил два млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 08:16 — REGNUM  Газпром с начала 2019 года экспортировал в Венгрию 4,3 млрд кубометров газа, что на 57,5% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, сообщила пресс-служба предприятия.

Текущие вопросы сотрудничества с венгерской стороной обсудили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.

На встрече было отмечено, что Венгрия закупила у Газпрома два млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов. Они будут поставлены в текущем году.

Также представитель Венгрии выразил намерение получать газ, который будет поставляться в страны Евросоюза по транзитной нитке газопровода «Турецкий поток» в возможно короткие сроки.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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