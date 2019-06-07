Тула на ПМЭФ: Путин, китайский прагматизм и десятки миллиардов инвестиций

Тула, , 08:12 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — огромная площадка для реализации потенциала регионов России. Делегации, как правило, едут туда за подписанием выгодных соглашений, партнерских договоров, чтобы улучшить жизнь в регионе, заработать. В общем, у каждого цели и приоритеты свои. В Тульской области, судя по подписанным в первый день документам, главным благополучателем будут жители.

Дружба с Поднебесной

Список соглашений, подписанных тульским губернатором Алексеем Дюминым и представителями региональной делегации с инвесторами на ПМЭФ, просто пышет разнообразием. Хотя первые шаги в сотрудничестве в рамках форума Тульская область начала еще за день до официального открытия.

5 июня в индустриальном парке «Узловая» открыли завод по производству автомобилей Haval, а позднее глава региона отправился на презентацию «китайско-тульского детища». Президент РФ Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином заслушали Дюмина и оставили автографы на кроссовере Нaval F7. Это событие можно назвать знаковым для всех сторон. Здесь сыграли роль педантичность тульского губернатора и китайский прагматизм. Алексей Дюмин выполнил, что обещал, а компания Great Wall Motor получила возможность расширить свое представительство на российском рынке. Тем более что соглашение, подписанное российским лидером еще в 2014 году, продолжится второй очередью завода. Будет построена вторая линия штамповки завода по производству автомобильных двигателей. Компания планирует вложить 27 млрд рублей и увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год, а работу смогут получить 1500 человек.

«Тульскую область и Китай связывают крепкие деловые отношения. Китайские предприятия реализуют у нас целый ряд инвестиционных проектов с общим объемом вложений 38 млрд рублей. Это позволит создать в регионе 1100 рабочих мест, — отметил руководитель региона. — Кроме того, мы видим хорошие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Уверен, что наши дружеские отношения с КНР будут развиваться и впредь».

От химпрома до стадиона

В первый день ПМЭФ прослеживаются приоритеты Тульской области. Регион сделал акцент на социально-экономическое развитие. По традиции «выстрелила» промышленность. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, тульский губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров «Щекиноазот» Борис Сокол поставили подписи под СПИКом (специальным инвестиционным контрактом). Промышленный гигант планирует построить комплекс по производству аммиака мощностью 525 тыс. т/год и карбамида мощностью 700 тыс. т/год. Предполагаемые вложения — баснословные 40 млрд рублей. Очередной плюс — 380 рабочих мест.

Соглашение с транспортной монополией «Транснефть» позволит Тульской области поддержать малый и средний бизнес. Это, прежде всего, большие партии заказов. Компания намерена использовать продукты региона при реконструкции магистральных трубопроводов.

Ещё 2 млрд рублей инвестиций будет вложено в развитие систем теплоснабжения. Тульская область ранее уже реализовывала проектную мощность новой парогазовой установки в Алексине. По словам губернатора, следующее соглашение увеличит объемы энергоресурсов для реализации масштабных инвестпроектов в регионе.

В Новомосковске планируют запустить новые производственные линии «Проктер энд Гэмбл» (2,4 млрд рублей), а сотрудничество с «Лукойлом» позволит определить направление дальнейшего развития сети АЗС в Тульской области.

«Это особенно актуально с точки зрения регулирования цен на нефтепродукты, чему в нашем регионе уделяется большое внимание», — сказал Алексей Дюмин.

Не менее важно то, что тульская делегация приоритеты при подписании соглашений на ПМЭФ-2019 отдавала не только усилению экономики, но и социальной сфере. Показательно сотрудничество с «Норильским никелем». Компания планирует вложиться в строительство спортивного центра в Тульской области.

«Компания выступает в качестве социально ответственного партнера нашего региона. И будет активно помогать развивать спорт и физическую культуру», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, в активе компании уже имеются спортивные объекты не только на российском, но и международном уровне.

«Руководство Тульской области ставит перед собой самые высокие цели в деле развития спортивной инфраструктуры. Задача подписанного сегодня Меморандума — помочь качественной подготовке сильнейших команд региона и «Норникеля», — отметил Потанин.

Тем более что накануне Алексей Дюмин «обзавелся» помощником губернатора по спорту и усилил позицию главы комитета по спорту. Массовость и привлечение каждого к ЗОЖ — то, чего добивается руководитель области.

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Под нацпроекты

«Экономический форум в Санкт-Петербурге — это отличная возможность для регионов России придать импульс движению, развитию и раскрытию потенциала региона. И Тульская область использует этот ресурс в полной мере, — считает ведущий аналитик «Института региональной экспертизы Игорь Оников. — За первый день «русского Давоса» Алексею Дюмину удалось подписать немало серьезных соглашений по сотрудничеству, где традиционно сильна область. От химической промышленности до машиностроения. Важно отметить, что губернатором перманентно реализовывается и федеральная повестка в русле нацпроектов по диверсификации промышленности в регионе».

В частности, эксперт отметил планы по дальнейшему сотрудничеству с китайской Great Wall по реализации строительства второй очереди завода в Узловой на сумму 20 млрд рублей.

«Но, как справедливо отметил губернатор Дюмин, когда презентовал автомобиль президенту России и председателю КНР, что необходимо экономически всё просчитать. Дело в том, май для автопрома оказался не совсем удачным и продажи легковых автомобилей снизились на 6,7%, а в динамике за пять месяцев текущего года на 2,2% в сравнении за тот же период прошлого года. Поэтому Дюмин акцентировал внимание, что совместно с Минпромом они «изучают вопрос по расширению географии поставок автомобилей в страны СНГ и Европы». Достаточно взвешенное решение», — подчеркивает Оников.

Помимо этого, эксперт считает хорошей возможностью для региона подписание соглашения с системообразующим банком России ВТБ. Оперативная кредитная линия для производства — это всегда плюс для решения текущих задач.

«Очень разумный вектор развития партнерских отношений с «Транснефтью». Заказы по замене магистральных трубопроводов — это уверенность в рабочих местах сотрудников предприятий. Словом, губернатор последовательно проводит политику в области, где конечным благополучателем должен оказаться каждый житель Тульской области», — говорит ведущий аналитик «Института региональной экспертизы».

Тульская делегация назвала первый день Петербургского форума продуктивным, что в дальнейшем позволит укрепить инвестпотенциал региона.

«Мы нацелены на результат и уверены, что он будет успешным», — подытожил Алексей Дюмин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году Тульская область на ПМЭФ в первый день работы подписала 17 соглашений на сумму 70 млрд рублей. Тогда регион находился в активном диалоге с российскими, китайскими, индийскими, и австрийскими партнерами. Через год переговоры с КНР переросли в реальный завод и его дальнейшее развитие.

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