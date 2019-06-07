На сессии ПМЭФ-2019 обсудили возможности сбережения Мирового океана

Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM Возможности смягчения негативных последствий от человеческой деятельности на окружающую среду обсудили участники сессии «Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению» обсуждались в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Принявший участие в работе сессии руководитель Росморречфлота Юрий Цветков отметил, что в 2020 году вступают в силу требования, согласно которым будет запрещено использование высокосернистого топлива с содержанием серы более 0,5% для работы на морских судах.

Перспективным решением этого вопроса, по мнению главы Росморречфлота, является перевод флота на экологически чистое газомоторное топливо, в связи с чем судовладельцы должны получать поддержку государства. Цветков добавил, что Минтранс РФ уже приступил к работе по стимулированию заходов в российские порты судов на газомоторном топливе, том числе в части льготных портовых сборов для судов на газомоторном топливе.

Ранее директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин сообщал, что обеспечение выполнения высоких требований Международной морской организации в части сбросов и выбросов с судов для Балтийского моря является приоритетом деятельности министерства.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс РФ развивает «зеленое судоходство» в Балтийском море