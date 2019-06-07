Почему Сахалину «три хвоста» можно, а другим регионам ДФО – нельзя?

Петропавловск-Камчатский, , 08:15 — REGNUM Минсельхоз РФ издал приказ, согласно которому жители Сахалина и Курил с началом лососевой путины получили право на вылов трёх лососей в сутки на одного человека — на удочку, для еды. Каждый житель островного региона теперь может каждый день ловить до пяти килограммов лосося бесплатно, без оформления путёвки. Но такого права не получили жители других дальневосточных регионов. Такое разделение несправедливо и может привести к усилению социальной напряженности, считают эксперты ИА REGNUM.

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Правило «трёх хвостов» Минсельхоз РФ не распространил, например, на Камчатку, где рыбные запасы самые большие не только на Дальнем Востоке, но и в России. Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский считает это большой несправедливостью.

«Это неправильно. Это не может быть правильным, потому, что это несправедливо. Чем сахалинцы отличаются от камчатцев? На Камчатке возможностей для введения правила «трёх хвостов» больше, чем на островах. Так почему всем не разрешить? Я не знаю, почему так. Но людей очень обижает такая несправедливость. Наших, камчатских людей, обычных, бедных, для которых эта рыба — единственный источник пропитания порой, отрезают от рек и моря, не дают рыбачить. Наши, региональные власти, считают такую политику единственно правильной. Правительство Камчатки не учитывает интересов простых людей и ничего не делает для того, чтобы им стало лучше и легче жить. Возможно, на Сахалине власти эффективнее борются за права своих избирателей. Но такое разделение — оно до добра не доведет. Социальная напряженность и без того очень высокая. Так нельзя. Если разрешать — то только всем», — убеждён депутат.

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Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов также считает, что подобное разделение приведёт к росту социальной напряженности.

«Безусловно такое разделение недопустимо. Почему такое происходит — можно лишь предполагать. Фактически, дальневосточники становятся заложниками каких-то интриг или несогласованных действий различных федеральных ведомств. У силовиков есть свои планы — по количеству штрафов и пойманных браконьеров, причём, в браконьеры чаще-то попадают простые мужики, которые идут ловить рыбу, чтоб семью было чем накормить. Посмотрите, по итогам любой путины счёт идёт на сотни в каждом регионе и на тысячи в ДФО. У рыбопромышленных компаний — свои планы, им эти мужики совсем не нужны в тех местах, где они добывают свои миллионы. И так далее. То, что такое разделение приведёт к ещё большему росту напряженности, учитывая, что доходы населения, особенно сельского, упали ниже допустимого и продолжают падать, даже обсуждать не стоит: напряженность будет расти. Жаль, что этого не понимают федеральные структуры, которые принимают такие, на редкость непродуманные решения», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, за право вылова «трёх хвостов» сахалинцы боролись с 2015 года. Региональные власти ввели такое правило, но его быстро отменила прокуратура. Категорически против выступило и Росрыболовство. Теперь вылов трёх лососей в сутки разрешили — только жителям Сахалина и Курил. В других регионах ДФО такого разрешения нет. В то же время на Камчатке жителям отдаленных, не имеющих связи с Большой землей, сёл фактически запретили рыбалку. В селе Запорожье Усть-Большерецкого района жители не могут купить даже лицензию, чтобы поймать себе рыбы на еду. При этом там же работают 10 рыбопромысловых предприятий, которые ловят лосось тоннами.