Власти Якутии трансформируют деловой климат внедрением целевых моделей

Якутск, , 08:04 — REGNUM В Якутии внедряются двенадцать целевых моделей, цель которых — упростить деятельность предпринимателей в различных сферах — от присоединения к сетям до упрощения регистрации собственности. О работе в этом направлении заявили в министерстве экономики республики, которое является координатором этой деятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Целевые модели также подразумевают улучшение условий для бизнеса в сферах строительства, облегчение взаимодействия с целью получения поддержки предпринимательства, работу над повышением качества законодательной базы, рост эффективности обратной связи инвесторов и руководства региона, более активную работу региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций. Кроме того, результатом реализации целевых моделей должно стать улучшение ситуации с контрольно-надзорной деятельностью в отношении бизнеса.

По данным ЯСИА, эффективность работы по внедрению таких целевых моделей в Якутии составила 88%. Для обеспечения контроля за достижением показателей обновили составы рабочих групп, занимающихся их внедрением и пытающихся повысить инвестиционную привлекательности региона. Оценить результативность внедрения целевых моделей могли в том числе включённые в эти рабочие группы представители бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии катастрофически снижается количество предприятий малого бизнеса, несмотря на обширные меры господдержки, заявлял ранее политолог, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин. По данным эксперта, малый бизнес Якутии вымирает со скоростью примерно 750−800 субъектов в год.