Строители космодрома «Восточный» получают меньше строителей Газпрома

Благовещенск, , 07:54 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что строители космодрома «Восточный» за свой труд получают в разы меньше, чем строители газоперерабатывающего завода, возводимого неподалёку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В конце мая президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по строительству космодрома «Восточный», председателем которой был назначен вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве вопросы строительства. Как рассказал Мутко, он внимательно изучил предысторию возведения космодрома «Восточный», проектно-сметную документацию на строительство, ценообразование при расчёте стоимости проекта, после чего у него появилось много вопросов.

«Мы изначально должны в этом разобраться, я сейчас не готов оперировать цифрами. Мы порой заходим на большую государственную стройку, закладывая одни цифры, но я могу сказать, что зарплата строителя на космодроме в разы меньше, чем у строящего рядом объекта Газпрома», — сказал Мутко.

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В кулуарах Петербургского международного экономического форума Виталий Мутко встречался с губернатором Приамурья Василием Орловым, с которым обсудил ряд вопросов, касающихся строительства космодрома и других объектов, находящихся в регионе.

«Мы встретились с Орловым, поговорили, я его серьёзно попытал о том, какие там строители. Там идёт очень мощная стройка завода Газпрома по очистке газа, там трубопровод «Сила Сибири», там идут очень серьёзные стройки. Культура организации строительства там и здесь совершенно разные. Там строится на одни деньги, поэтому там другие подходы, другая экспертиза, другое ценообразование, там и другие строители», — рассказал Виталий Мутко.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство второй очереди космодрома «Восточный», в ходе которой к 2023 году должен быть возведён стартовый стол для запуска в космос тяжёлых ракет серии «Ангара».